Tak nie parkujemy! Mistrzowie parkowania z Jeleniej Góry uchwyceni na zdjęciach

Na zdjęciach Straż Miejska z Jeleniej Góry prezentuje przypadki nieprawidłowego parkowania na jakie trafiają strażnicy w mieście. Przypadki braku wyobraźni i szacunku dla innych użytkowników dróg oraz niestosowania się do obowiązującego oznakowania zgłaszają również mieszkańcy.

Do galerii mistrzów parkowania trafili kierowcy, którzy zaparkowali swoje auta między innymi przy:

Fantazja kierowców spowodowała parkowanie na przejściu dla pieszych, na całej szerokości chodnika a nawet pozostawienie samochodu na środku jezdni.

Parkowanie w sposób przedstawiony na zdjęciach kończy się postępowaniem mandatowym lub skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Postępowanie mandatowe za nieprawidłowe parkowanie zagrożone jest kwotą od 100 złotych, a przy zbiegu wykroczeń do 1000 złotych. Do tego dochodzą koszy holowania pojazdu, a to jest kolejne 500 złotych - przypomina kierowcom jeleniogórska Straż Miejska