Tak parkują jeleniogórscy giganci przy ul. Okrzei, Kubsza, Kolberga, Zamkowej i Ściegiennego [ZDJĘCIA]

Tym razem prezentujemy przypadki nieprawidłowego parkowania z ulicy Okrzei, Kubsza, Kolberga, Zamkowej i Ściegiennego. Działania straży miejskiej, wspierane są przez operatorów monitoringu miejskiego, którzy informują dyżurnego straży miejskiej o nieprawidłowym parkowaniu. W jednym przypadku, z ulicy Zamkowej, pojazd został odholowany na parking miejski zgodnie z obowiązującym w tym miejscu oznakowaniem. Wobec właściciela samochodu będzie toczyło się postępowanie mandatowe lub zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Przypominamy, że postępowanie mandatowe za nieprawidłowe parkowanie zagrożone jest kwotą od 100 zł, a przy zbiegu wykroczeń do 1000 zł. Do tego dochodzą koszy holowania pojazdu, a to jest kolejne 500 złotych.