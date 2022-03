Tak wygląda "akademik" licealistów z Jeleniej Góry od środka. Pyszne jedzenie i mnóstwo dodatkowych zajęć [ZDJĘCIA]

Bursa jest publiczną, koedukacyjną placówką oświatową, zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom jeleniogórskich szkół podstawowych (klas VII i VIII) i ponadpodstawowych, którzy pobierają naukę poza miejscem swojego zamieszkania.

Zamiast oficjalnego określenia: placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, bardziej właściwe jest określenie DRUGI DOM, w którym młodzież zazwyczaj przebywa od niedzieli wieczorem do piątkowego popołudnia. DOM, nie hotel czy noclegownia. A jeżeli Dom, to obowiązują w nim określone w Statucie i Regulaminie zasady, których wzajemnie należy przestrzegać.

Placówka udostępnia młodzieży:

- W głównym budynku Bursy: 45 pokoi mieszkalnych dla 121 osób. Pokoje są: jedno-, dwu-, trzy- oraz czteroosobowe.

- W oddziale Bursy „Oaza” (położonym 150 metrów od głównego budynku): 17 pokoi mieszkalnych dla 40 osób. Pokoje są: jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowe.

- Łącznie 6 pomieszczeń do nauki własnej dla młodzieży, z dostępem do internetu, w tym komputery, skanery, drukarki, tablice multimedialne, podręczną biblioteczkę.

- Ciągle rozbudowywaną siłownię i salkę fitness.

- Pomieszczenie wielofunkcyjne wyposażone w dwa stoły do ping-ponga, rzutnik multimedialny i rozkładany ekran.

- Salę do zajęć manualno - plastycznych z miejscem do prób dla bursowego zespołu muzycznego.

- Pralnię z dwoma pralkami i suszarką bębnową na użytek wychowanków.

- Na każdym piętrze pomieszczenia kuchenne wyposażone w: kuchenkę indukcyjną lub elektryczną, mikrofalówkę, czajnik elektryczny, lodówkę, szafki i niezbędny sprzęt kuchenny.

- Zewnętrzne boisko ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem do siatkówki i hokeja na trawie.