Tak wygląda program 64. Września Jeleniogórskiego!

Wrzesień to dla Jeleniej Góry miesiąc szczególny, to właśnie w tym miesiącu co roku odbywa się szereg wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Wrzesień Jeleniogórski cieszy się dużą popularności wśród turystów i mieszkańców Stolicy Karkonoszy. Po raz 64. w Jeleniej Górze odbędzie się szereg wydarzeń związanych z obchodami tego jeleniogórskiego święta.

W tym roku 64. Wrzesień Jeleniogórski zaczął się już 26 sierpnia wraz z pierwszymi nutami koncertów Festiwalu Silesia Sonans a to tylko jedna z wielu atrakcji, które czekają podczas wszystkich wrześniowych imprez w Jeleniej Górze. Zobaczcie w naszej galerii jak prezentuje się program 64. Września Jeleniogórskiego!