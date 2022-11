Tak wyglądają najdroższe mieszkania na sprzedaż w Jeleniej Górze

Luksusowe mieszkania w Karkonoszach

Mieszkanie blisko Karkonoszy i Gór Izerskich to dla niejednego człowieka życiowe marzenie. Spełnienie go wymaga między innymi zakupu mieszkania. Cieszenie się luksusowym mieszkaniem w górach to jednak nie jest zabawa na każdą kieszeń.

Sprawdzamy dzisiaj w jakich cenach wystawione na sprzedaż zostały najdroższe mieszkania w okolicy. Ofert przekraczających pół miliona złotych jest naprawdę sporo. Najdroższe mieszkanie w naszym zestawieniu kosztuje 775 000 złotych. Cena za najtańsze to kwota 559 990 złotych.

W naszej galerii prezentujemy dziesięć najdroższych mieszkań na sprzedaż wystawionych na lokalnych portalach ogłoszeniowych. W galerii znajduje się po jednym zdjęciu mieszkania, krótki opis oraz link do ogłoszenia.

Zobaczcie jak wyglądają najdroższe mieszkania na sprzedaż w Jeleniej Górze!