Tak wyglądała jesienna edycja Targów Pracy w Jeleniej Górze

Jesienne Targi Pracy w Jeleniej Górze

Aula Rektoratu Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych była dziś wypełniona pracodawcami z powiatu karkonoskiego oraz poszukującymi pracy. Jesienne Targi Pracy zgromadziły około 30 0 firm i instytucji z Jeleniej Góry i okolic. Dzięki obecności wielu firm mieszkańcy okolicy mogli zobaczyć jakie są możliwości rozwoju kariery w regionie.

Przy niektórych stanowiskach tworzyły się nawet kolejki! Eliza Ciepielewska

Odwiedzający targi mogli zapytać się o to jak wygląda dana praca, jakie są wymagania oraz na jakie stanowiska aktualnie prowadzona jest rekrutacja. W Jeleniej Górze i okolicach poszukiwani są pracownicy na różnego rodzaju stanowiska od obsługi hotelu do pracowników technicznych niezbędnych do funkcjonowania firm produkcyjnych.