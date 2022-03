Tak zmieniał się dworzec kolejowy w Szklarskiej Porębie Górnej i lokomotywy, które się tutaj zatrzymywały [ZDJĘCIA]

Poddana renowacji elewacja, podkreślona nocą przez iluminację, a do tego na nowo zaadaptowane wnętrza spełniające najwyższe standardy obsługi podróżnych. Dworzec w Szklarskiej Porębie to kolejny, po dworcu w Imbramowicach, obiekt w województwie dolnośląskim zmodernizowany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 i oddany do użytku podróżnych, którzy chętnie z niego korzystają.

Obecna przebudowa dworca Szklarska Poręba Górna rozpoczęła się jesienią 2019 roku. Renowacji poddano elewacje obiektów tworzących kompleks dworcowy wraz ze znajdującymi się na nich detalami architektonicznymi, które nocą są podświetlane. W dolnej części budynku głównego oczyszczono granitowy cokół, a w górnej położono drewnianą okładzinę nawiązującą do stylu górskiego charakterystycznego dla tego regionu. Pomiędzy nimi nałożono jasny, ryflowany tynk. Historyczne piękno odzyskały również parterowe części dworca. Ciekawostką jest również odnalezienie i odrestaurowanie starego napisu z dawną nazwą stacji.