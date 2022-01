Tak zmieniały się jeleniogórskie kobiety. Moda na ulicach miasta od 1950-2001 Justyna Orlik

Ciekawi Was, jak zmieniały się jeleniogórskie kobiety? W co ubierały się w latach 50-tych, 70-tych i 90-tych? Wybraliśmy dla Was mnóstwo archiwalnych zdjęć, na których widać ich kreacje, fryzury i stylizacje. Zobaczcie, czy moda odeszła do lamusa, czy wraca niczym bumerang!