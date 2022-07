Takich wydarzeń jak najwięcej - podsumowanie teatrów ulicznych w Jeleniej Górze!

39 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, niestety dobiegł końca. Przez 3 dni od piątku 15 lipca aż do niedzieli 17 lipca, mieszkańcy miasta Jeleniej Góry i okolic, mogli podziwiać występy wspaniałych artystów z Polski i Europy.

Każda występująca grupa lub artysta pokazał coś innego. To co łączyło każdego aktora to płynąca na scenie pasja i zaangażowanie. Występy różniły się od siebie aranżacją i wciągającą historią. Piękne stroje i rekwizyty, to wzbudzało podziw wśród widzów, oglądających spektakle.

Całe wydarzenie przebiegało bez większych problemów, chociaż pogoda czasami płatała figle. Deszcz wpłynął delikatnie na harmonogram występów artystów, ale całe szczęście, modlitwy i błagania ze strony organizatorów i mieszkańców dały pozytywny rezultat.

Taka impreza to świetna forma spędzania czasu, w dodatku na świeżym powietrzu. Zmęczone osoby, mogły bez problemu przysiąść na ogródkach okolicznych barów. Miejmy nadzieję, że takie widowiska będą organizowane jak najczęściej.