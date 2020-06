Talerze Marsjańskie- zobacz jak budowali obserwatorium i schronisko na Śnieżce! [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Jakuszyce: Dolnośląskie Centrum Sportu w budowie. Prace postępują bez przeszkód [ZDJĘCIA/FILM]

W Jakuszycach cały czas trwa budowa. Dolnośląskie Centrum Sportu to inwestycja, która przyciągnie do Jakuszyc miłośników sportu- tego zawodowego oraz amatorskiego. Prace postępują bez przeszkód. Jeśli nic się nie zmieni, budowa zostanie ukończona latem 2021 roku. Jej wartość to 1...