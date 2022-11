Targowisko na Kilińskiego w Jeleniej Górze i odlewnia żelaza. Te miejsca zniknęły bezpowrotnie

Targowisko w Jeleniej Górze

To nie jedyne targowisko, które nie poszło z duchem czasu i zostało zamknięte. Niedawno zrównano z ziemią to, co zostało po kultowej "Florze", ale jeleniogórzanie lubią klimat takich miejsc, o czym świadczy bardzo duża popularność bazaru przy Różyckiego. To tam przeniosła się część handlowców, którzy wystawiali się ze swoimi produktami przy ul. Kilińskiego. Ostatni raz w grudniu 1999 roku. Plac do dziś jest niezagospodarowany, ale miasto podpisało umowę z wykonawcą na budowę dużego, krytego lodowiska. Obiekt ma powstać do końca listopada 2023 roku.

Nieistniejące już targowisko fotopolska.eu