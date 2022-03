Tego nie znajdziesz teraz w menu! Jakie potrawy serwowano w schroniskach w Karkonoszach ponad 100 lat temu?

Górskie restauracje i schroniska Karkonoszy miały bardzo bogate karty dań na przełomie XIX i XX wieku. Były to potrawy, które nie wyróżniały się zbytnio od tych, co turyści mogli zjeść w restauracjach miejskich, ale były tu również dania o nazwach nawiązujących do miejscowej przyrody.

Produkty spożywcze do górskich lokali dostarczane były karawanami tragarzy. Czasem pokonywali trasę nawet trzy razy w ciągu dnia. Część produktów, takich jak mleko czy wołowina, pozyskiwano na miejscu. Prawie przy każdym schronisku była hodowla bydła.