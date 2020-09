Ten budynek robi ogromne wrażenie! Zobacz "Wysoką Łąkę" w Kowarach na starych zdjęciach! [GALERIA]

Elewację oraz wnętrza tej secesyjnej perełki ozdobiono motywami roślinnymi i zwierzęcymi. Najciekawsze pomieszczenia tego przepięknego budynku znajdują się na pierwszym piętrze. Są to: oddzielone korytarzem świetlica z kaplicą oraz jadalnia z bogatymi secesyjnymi zdobieniami. Ciekawe są również same korytarze oraz hol na parterze z rzeźbą mitycznego Ilioneusa, który unosi ręce ku niebu błagając o darowanie życia. Miłośnicy starożytnej mitologii zapewne wiedzą, że ten wzruszający gest i tak niestety nie ochronił go przed śmiertelną strzałą wystrzeloną przez Apollina – najprzystojniejszego mężczyznę wśród greckich bogów. Park, w którym stoi budynek szpitala zaprojektował architekt ogrodów Mentzel. Znakomicie wykorzystał otaczający “Wysoką Łąkę” krajobraz. Z tarasu przed głównym wejściem do szpitala roztacza się malowniczy widok na wschodnią część Karkonoszy.

Obecnie placówka ta jest czynnie działającą Jednostką Zamiejscową Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej specjalizującą się w chorobach płuc. Turyści mogą zwiedzać przyszpitalny park oraz wnętrza budynku.