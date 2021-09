Ten obiekt w Szklarskiej Porębie został wystawiony na sprzedaż za 10 milionów złotych Paulina Gadomska

Starostwo Powiatu Karkonoskiego wystawiło na sprzedaż Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie. W sumie to sześć budynków, do których na wakacje przyjeżdżały dzieci i młodzież. Cena za te obiekty to 10 milionów złotych.