Ten psi duet czeka na kochający dom! Może Ty przygarniesz Dianę i Demona? [ZDJĘCIA]

To psiaki idealne. Są średniej wielkości. Na zdjęciach wydają się większe niż w rzeczywistości. Oboje są bardzo grzeczni i ułożeni. Pięknie chodzą na smyczy, w ogóle nie ciągną. Kochają ludzi całym serduchem! W domu zachowują czystość. Demon dogaduje się z innymi psami, Diana niestety nie.

Diana ma 7 lat, a Demon 4. To świetna para, idealnie się uzupełniają! Diana to taka duża dama, spokojna, opanowana i kocha dzieci.Demon zaś kocha ruch, długie spacery, pływanie.

Obecnie nie wiemy czy mogą być z kotami ale kiedyś mieszkały z kotem.- taki opis możemy znaleźć na profilu Jeleniogórskiego Wolontariatu dla Zwierząt. Mondo Cane - oddział Jelenia Góra.

Psy są zaszczepione oraz wykastrowane.

W sprawie domu stałego można dzwonić: 501 945 240.