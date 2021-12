To najbardziej luksusowe wille w Jeleniej Górze. Kosztują miliony, są zabytkowe lub bardzo nowoczesne [6.12]

Mam przyjemność przedstawić Państwu komfortowy, solidny i bardzo funkcjonalny, wolno stojący dom rodzinny w centrum Jeleniej Góry, posadowiony na działce o powierzchni 900m2 o regularnym kształcie, uzbrojonej w energię elektryczną, gaz, wodę, kanalizację telefon i internet. Działka jest nasłoneczniona z ogrodem i widokiem na pasmo Karkonoszy. Po lewej stronie budynku duży podjazd z miejscami parkingowymi. Dom ze względu na swoją wielkość i dogodne położenie niewątpliwie można również sklasyfikować jako nieruchomość z przeznaczeniem na cele i przedsięwzięcia inwestycyjne. Lokalizacja: Budynek jest położony w samym centrum Jeleniej Góry przy ulicy, która nie stanowi głównej części miasta zapewniając ciszę i spokój w otoczeniu zieleni, jednocześnie z bliskim i łatwym dostępem do infrastruktury miejskiej. Tylko 8 min pieszo na Plac Ratuszowy. Opis nieruchomości: Dom został wybudowany w 1997 roku w ponadczasowej i wyjątkowej architekturze w stylu dworkowym. Budynek o powierzchni użytkowej 656,8 m2 zachwyca swoją wielkością a projektując go postawiono na duże i otwarte przestrzenie. Rezydencja była budowana jako dom rodzinny, dlatego podczas budowy wykorzystano wyłącznie wysokiej jakości materiały. Do pokrycia dachu użyto dachówkę ceramiczną a elewację wykonano z tynku i okładziny z klinkieru. Wnętrza w zależności od pomieszczeń wykończone są płytkami ceramicznymi, boazerią i panelami dębowymi. Okna PCV, stolarka drzwiowa drewniana, również dębowa. Ogrzewanie gazowe, podłogowe wszędzie oprócz pokojów sypialnianych. Kominek na parterze i pierwszym piętrze. Dom składa się z czterech dobrze rozplanowanych i zagospodarowanych kondygnacji, poddasza i 4 balkonów. W sumie znajduje się tam 39 pomieszczeń a w tym 10 pokoi, 6 łazienek, 2 WC, sauna oraz pomieszczenia gospodarcze i komunikacyjne. Przyziemie to garaż na cztery samochody o powierzchni 57m2, sauna, toalety i pomieszczenia gospodarcze. Nadaje się do prowadzenia usług lub nieuciążliwej produkcji. Na trzy kolejne kondygnacje składają się niezależne mieszkania o powierzchni do 160m2, z których w zależności od potrzeb nowych właścicieli można wydzielić kolejne pokoje i pomieszczenia. Poddasze o wielkości 27m2 użytkowych, również nadaje się do całkowitej adaptacji i stworzenia apartamentu bądź pokoju studio. Dom niewątpliwie zachwyca swoją wielkością a projektując go postawiono na duże i otwarte przestrzenie. Zapraszam do zapoznania się z układem i wielkością pomieszczeń dzięki załączonym rzutom nieruchomości. Podsumowanie: Minęło już kilka dobrych lat od kiedy rodzina spędziła pierwszą noc w tym domu, jednak mimo wielu wspaniałych wspomnień zdecydowali się wybrać mniejszą przestrzeń dla siebie. Nadszedł więc czas by ta nietuzinkowa nieruchomość z ogromnym potencjałem tworzyła kolejne wspomnienia dla nowych nabywców. Kto wie, być może dla Ciebie! W celu uzyskania szczegółowych informacji jak i docenienia walorów tej posiadłości zapraszam na prezentację.

