To najtańsze działki na sprzedaż w Jeleniej Górze i bliskiej okolicy. Ceny do 100 000 zł i piękne widoki [19.01]

DOSKONAŁA INWESTYCJA POD ZABUDOWĘ OSIEDLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH LUB OBIEKTÓW WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNO-USŁUGOWYCH. Nieruchomość składa się z 20 działek budowlanych położonych w miejscowości Mysłakowice (obręb 0008), gmina Mysłakowice, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie. Działki położone na styku granic administracyjnych Mysłakowic i Łomnicy. Odległość do centrum Jeleniej Góry – 8 km, odległość do Karpacza – 8 km. Każda działka budowlana sprzedawana jest z udziałem w drodze. Przedmiot sprzedaży składa się z 22 działek o łącznej powierzchni 31 ha: działka nr 124/40 – droga dojazdowa o powierzchni 0,1885 ha działka nr 124/54 – droga dojazdowa o powierzchni 0,1187 ha działka nr 124/32 – działka budowlana o powierzchni 0,2133 ha działka nr 124/34 – działka budowlana o powierzchni 0,1609 ha działka nr 124/35 – działka budowlana o powierzchni 0,1267 ha działka nr 124/36 – działka budowlana o powierzchni 0,1040 ha działka nr 124/37 – działka budowlana o powierzchni 0,1040 ha działka nr 124/38 – działka budowlana o powierzchni 0,1040 ha działka nr 124/39 – działka budowlana o powierzchni 0,1158 ha działka nr 124/41 – działka budowlana o powierzchni 0,2108 ha działka nr 124/42 – działka budowlana o powierzchni 0,1680 ha działka nr 124/43 – działka budowlana o powierzchni 0,1319 ha działka nr 124/44 – działka budowlana o powierzchni 0,1065 ha działka nr 124/45 – działka budowlana o powierzchni 0,1552 ha działka nr 124/46 – działka budowlana o powierzchni 0,1221 ha działka nr 124/47 – działka budowlana o powierzchni 0,1183 ha działka nr 124/48 – działka budowlana o powierzchni 0,1320 ha działka nr 124/49 – działka budowlana o powierzchni 0,1480 ha działka nr 124/50 – działka budowlana o powierzchni 0,1595 ha działka nr 124/51 – działka budowlana o powierzchni 0,1656 ha działka nr 124/52 – działka budowlana o powierzchni 0,1163 ha - SPRZEDANA działka nr 124/53 – działka budowlana o powierzchni 0,1000 ha - SPRZEDANA Działki usytuowane w spokojnej, urokliwej okolicy, w sąsiedztwie lasu i terenów zielonych. Teren płaski, nasłoneczniony, nieogrodzony, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej (asfaltowej) DW 367 kierunek Jelenia Góra – Karpacz. Do każdej z działek wydawane są osobne warunki zabudowy i kształtowania terenu. Media: Działki nieuzbrojone. Dostępne uzbrojenia w pasie drogi – kanalizacja sanitarna i wodociągowa - warunki należy uzyskać z KSWiK. Energia elektryczna i teleinformatyczna - możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Brak gazu ziemnego. Możliwość zaopatrywania w wodę we własnym zakresie ze studni. Oprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Oznaczenie w studium uwarunkowań miejscowości Łomnica Na tym obszarze występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna i usługowa. Cena każdej działki indywidualnie negocjowana, warunki transakcji do uzgodnienia. Poglądowa cena - 85 zł/m2

