To obiekt w toskańskim stylu, który cieszy się ogromną popularnością wśród smakoszy. Restauracja "U przyjaciół" wystawiona na sprzedaż

Na sprzedaż wystawiam dom z działającą restauracją od prawie 3 lat (Restauracja u Przyjaciół). Część mieszkalna to dwa niezależne apartamenty po ok. 100m2 każdy. Restauracja to kolejne 250m2 . Wiele możliwości inwestycyjnych. Do Karpacza ok. 8 kilometrów. Możliwość osiągania zysków z wynajmu na poziomie 12 000zł miesięcznie zaraz po przeniesieniu własności. Budynek idealnie sprawdzi się również pod prywatne przedszkole lub żłobek. - czytamy w serwisie otodom.pl