Tomasz Siemoniak o dwukadencyjności w samorządach. Ważna deklaracja prezydenta dolnośląskiego miasta

Od bieżącej kadencji samorządu, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci oraz rady miast/ gmin mają 5 lat na zarządzanie swoją małą Ojczyzną. Wcześniej to były 4 lata, ale poprzedni rząd Zjednoczonej prawicy zdecydował o wydłużeniu kadencji (obecna trwa nawet 5,5 roku). Czy Koalicja Obywatelska wróci do poprzedniego stanu i Polacy będą wybierać samorządowców na 4 lata? Czy włodarze miast i gmin będą mogli sprawować władzę dłużej, niż dwie kadencje?

Trwa dyskusja na ten temat. To jest fragment większej całości - uporządkowania spraw samorządowych. 8 lat PiS-u to zabieranie kompetencji i pieniędzy. Trzeba to przedyskutować z samymi zainteresowanymi - tu powinny mieć swój głos organizacje samorządowe. To istotny element dyskusji - powiedział Tomasz Siemoniak, minister - koordynator służb specjalnych.