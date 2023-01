Trasy nordic walking do 69 km od Jeleniej Góry. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 7 - 8 stycznia

Szlaki nordic walking w okolicy Jeleniej Góry

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 trasy nordic walking oddalone maksymalnie o 69 km od Jeleniej Góry. Sprawdź, czy trasa polecana przez kogoś innego odpowiada również Tobie.

Zanim wyjdziesz, sprawdź, jaka będzie pogoda w Jeleniej Górze.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,22 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 413 m

Suma podejść: 676 m

Suma zejść: 683 m

Trasę nordic walking mieszkańcom Jeleniej Góry poleca Januszek_44

Około godziny 6 wyruszam z domu. Jest jeszcze ciemno. Ulice mokre i ca jakiś czas muszę włączyć wycieraczki, lekko mży. Mam nadzieje ,że z każdą chwilą pogoda będzie się poprawiała.

W Głuszycy jestem kilka minut po siódmej. Nie pada deszcz i to jest najważniejsze .

Ze znalezieniem parkingu nie ma najmniejszego problemu. Zostawiam więc auto i ruszam ….szlakiem narciarskim. Latem jest to idealny szlak rowerowy i pieszy, prowadzi bowiem szerokimi, wyraźnymi i łagodnymi duktami leśnymi przez zupełne odludzia Gór Suchych. Na końcu oferuje świetne widoki na Góry Sowie.

Z Informacji wynika ,że do Schroniska Andrzejówka jest około 12 km i dystans ten pokonuje w dwie i pół godziny.

Trasa jest bardzo dobrze oznakowana , zaraz za działkami pracowniczymi w Głuszycy trzeba przejść przez trochę większy potok a mniej więcej w połowie drogi jakiś dowcipniś przestawił znak informacyjny .

W Schronisku Andrzejówka zatrzymuje się na chwilę . Wewnątrz jest czysto , ciepło i klimatycznie. Wypijam „sypaną „ kawę za 4 złote i ruszam w drogę powrotną . Tym razem obieram żółty szlak przez Turzynę i Zamek Rogowiec. Za Rogowcem szlak schodzi pięknymi mieszanymi lasami do urokliwej Grzmiącej, gdzie znajduje się drewniany kościółek.

Nawiguj