Trasy rowerowe do 7 km od Jeleniej Góry. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Rowerem z Jeleniej Góry

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Jeleniej Góry, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 22 stycznia w Jeleniej Górze ma być -1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 23 stycznia w Jeleniej Górze ma być 1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka do Mirska

Stopień trudności: 1

Dystans: 67,92 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 205 m

Suma podjazdów: 1 169 m

Suma zjazdów: 1 170 m

Razmich poleca trasę rowerzystom z Jeleniej Góry

Celem wczorajszej wycieczki było miasteczko Mirsk wygodnie usytuowane w Kotlinie Mirskiej na Pogórzu Izerskim. Leży nad rzeką Kwisą. Blisko stąd do Jeleniej Góry (34 km), Gryfowa i naszej zachodniej granicy (jak również do Łużyc Górnych). A przede wszystkim do Świeradowa i Gór Izerskich, które są doskonale widoczne z okolic miasta. Historia miasta sięga XII wieku. Do Mirska jechałem przez Rybnicę, Starą Kamienicę i Rębiszów. Malowniczą szosą wijącą się wśród pól (nie licząc 10 kilometrowego odcinka magistrali zgorzeleckiej). Ze wspaniałymi widokami na Karkonosze i Góry Izerskie.