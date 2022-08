Trochę śmiechu w życiu się przyda. Kino Lot zaprasza na przegląd najlepszych polskich komedii

Wyjście do kina to bardzo popularna forma spędzania czasu. Duży ekran, popcorn i ciekawy film na ekranie to przepis na udanie spędzony czas. Jeżeli dodamy do tej mieszanki jeszcze dodatkowo konkretny gatunek filmowy, w tym wypadku komedię, nie ma opcji, żeby nie wyjść z kina zrelaksowanym.

Informujemy, że Kino LOT w Jeleniej Górze, Dolnośląskie Centrum Filmowe i XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu zapraszają widzów do Kina LOT w Jeleniej Górze na pokazy najlepszych polskich komedii ostatnich dwóch lat.

Co więcej wszystkie wspomniane pokazy są zupełnie bezpłatne. Co tylko zachęca jeszcze bardziej do uczestnictwa w wydarzeniu. Odbiór wejściówek w kasie biletowej Kina Lot w Jeleniej Górze już od dzisiaj 2 sierpnia.