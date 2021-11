Trudne warunki na drodze ze Szklarskiej Poręby do Świeradowa. Doszło do wypadku z udziałem trzech aut. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA]

Do wypadku doszło na odcinku Drogi Sudeckiej, pomiędzy Rozdrożem Izerskim a Zakrętem Śmierci. Zderzyły się tam dwa auta. Natomiast trzeci kierujący, chcąc uniknąć z nimi kolizji próbował zjechać na pobocze. Niestety było zbyt ślisko, auto zamiast hamować, zjechało prosto do lasu. Dwie poszkodowane osoby trafiły do szpitala.

Warunki na całej długości Drogi Sudeckiej są bardzo trudne. Pod warstwą śniegu na jezdni znajduje się lód.