Trwa Festiwal Czekolady w Jeleniej Górze! Te łakocie kupisz na Placu Ratuszowym

Na festiwalu obecni są najlepsi producenci jadalnych dzieł sztuki. To są słodycze, których nie znajdziemy na zwykłych sklepowych półkach!

Pomimo deszczowej aury wielu spacerowiczów postanowiło zobaczyć jakie słodkie ciekawostki czekają na Placu Ratuszowym. Festiwal Czekolady potrwa do 29 maja.

Festiwal Czekolady to nie tylko okazja do nowych wrażeń kulinarnych. Jeśli w dniach 25-27.05 chętne osoby zdecydowali się oddać krew w punkcie krwiodawstwa w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych - to w trakcie trwania Festiwalu Czekolady osoby te mogą odebrać torbę słodyczy!