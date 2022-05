Trwa Festiwal Kwitnących Azalii i Rododendronów w Małej Japonii w Przesiece. Od różnorodności barw aż kręci się w głowie

Kawałek Japonii w Karkonoszach. Historia tego niezwykłego miejsca

To niezwykłe miejsce na mapie Karkonoszy. Kto by pomyślał, że to właśnie tutaj można poczuć się jak w odległej Japonii? A jednak! Mała Japonia- Ogród Japoński Siruwia to kawałek nieba na ziemi, miejsce gdzie przyroda prezentuje się z najpiękniejszej strony, a architektura rodem z kraju kwitnącej wiśni zachwyca.

Mała Japonia - Ogród Japoński Siruwia

- Historia naszego ogrodu sięga lat 80 tych ubiegłego wieku, gdy na podmokłej łące, na której teraz rozpościera się ogród japoński, pojawiły się stawy oraz pierwsze orientalne nasadzenia. Koncepcje zmieniały się wielokrotnie, nigdy nie było jednego gotowego planu ogrodu- opowiadają Państwo Kurowscy, którzy stworzyli Małą Japonię w sercu Karkonoszy. - Kilkakrotnie byliśmy w Japonii. Wizyty w wielu ogrodach japońskich, które mają po kilkaset lat, bardzo nas podbudowały. Okazało się, że nie mamy czego się wstydzić, że nasz ogród jest bardziej japoński niż inne, które widzieliśmy w Europie. Utwierdzaliśmy się w przekonaniu, że idziemy dobrą drogą, a jest to droga naturalnych, swobodnych, a nie wymuskanych kompozycji. Prostota i naturalność stały się niepodważalną dewizą naszego ogrodu.

Siruwia- ogród japoński w Przesiece, położony jest przy ulicy Brzozowe Wzgórze 38B na wysokości 600 m n.p.m. To nie tylko oaza ciszy i spokoju, ale również przepiękny ogród, po którym spaceruje się z wielką przyjemnością. Stanowi żywy fragment japońskiej kultury. Jest to jedno z niewielu takich miejsc w Polsce. Na powierzchni 1,5 ha znajduje się bogaty zbiór roślin ozdobnych pośród których znajduje się siedem stawów, strumienie oraz 6- metrowy wodospad. Chlubą ogrodu jest duża kolekcja różaneczników - około 600 krzewów, a także roślin iglastych i bylin. Do budowy ogrodu wykorzystano ok. 50000 ton różnorodnego kamienia.