Trwa największy w Polsce targ staroci. Jak wygląda 50. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości?

50. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości

Trwa 50. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości to impreza organizowana w Stolicy Karkonoszy od 1973 roku! Jest to jeden z największych cyklicznych targów staroci w Polsce. Na tą dwudniową imprezę do Jeleniej Góry zjeżdżają kolekcjonerzy z całej Europy.

Eliza Ciepielewska

Przechadzając się ulicami jeleniogórskiej starówki możemy podziwiać imponujące kolekcje antyków, porcelany, rzeźb, obrazów i rękodzieła. Handlarze antykami jak zawsze rozłożyli swoje barwne stragany na Placu Ratuszowym oraz wzdłuż uliczek Jeleniej Góry.