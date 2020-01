Trwa przebudowa dworca kolejowego w Szklarskiej Porębie. Dla podróżnych dworzec tymczasowy [ZDJĘCIA]

Od 24 stycznia podróżni w Szklarskiej Porębie mają do dyspozycji dworzec tymczasowy. Turyści znajdą w nim kasę biletową, poczekalnię i toalety ogólnodostępne. Jest on czynny w godzinach prac kasy biletowej, czyli od godziny 8.00 do 19:30. Wraz z uruchomieniem dworca tymczasowego zmieniła się organizacja dojść do peronów co zostało odpowiednio oznakowane.

Remont zabytkowego dworca kolejowego w Szklarskiej Porębie trwa i przebiega zgodnie z planem. Obiekt ma być zdecydowanie bardziej nowoczesny, ale zachowany zostanie jego historyczny sznyt.

– Do tej pory w województwie dolnośląskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych udostępniliśmy podróżnym osiem kompleksowo zmodernizowanych dworców kolejowych, których przebudowa kosztowała łącznie 55,4 miliona złotych. Roboty budowlane trwają już w Malczycach, Kątach Wrocławskich, Smolcu, Imbramowicach, Boguszowie Gorcach Zachód i na dworcu Wałbrzych Główny – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.