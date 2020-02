Trwają prace przy budowie węzła przesiadkowego w Sobieszowie [WIEDO]

Wykonany zostanie m.in. nowy jednokierunkowy wjazd na przystanek, przez co uniknie się manewrowania autobusów w obrębie placu. Wydłużona zostanie strefa dla wsiadających i wysiadających tak, by możliwe było ustawienie jednocześnie co najmniej dwóch autobusów MZK. Powstanie strefa oczekiwania dla autobusów nie kolidująca z przejeżdżającymi przez przystanek pojazdami. Zostanie wykonany dodatkowy chodnik dla pieszych od strony wyjazdu z przystanku.

Przetarg na to zadanie wygrało konsorcjum firm, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” z Mysłakowic. Prace mają zakończyć się 23 czerwca 2020 roku.