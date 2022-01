Trzech Króli w zimowej odsłonie? Jak zapowiada się długi weekend w Karkonoszach i Górach Izerskich? Sprawdź prognozy!

Wygląda na to, że zaczął się powrót zimy. Dzisiejszej nocy temperatury w wyższych partiach Karkonoszy i Gór Izerskich były minusowa, a z nieba zaczął padać śnieg. Póki co przyrost pokrywy śnieżnej jest niewielki, ale to ma się zmienić w najbliższych dniach.