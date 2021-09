Trzech motocyklistów bez uprawnień zatrzymanych w Łomnicy. Jeden pojazd bez przeglądu i OC

Do zatrzymań doszło 26 września w Łomnicy. Policjanci z Jeleniej Góry prowadzili w tym miejscu wyrywkowe kontrole. 37- letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego nie miał uprawnień do prowadzenia motocykla. Kolejno funkcjonariusze zatrzymali 40-letniego mężczyznę, mieszkańca Jeleniej Góry, oraz 23-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego, którzy również nie posiadali uprawnień do kierowania ponadto jeden z motocykli nie posiadał aktualnych badań technicznych oraz polisy OC.

Motocykle zostały odholowane, a wszyscy zatrzymani ukarani mandatami karnymi.