Tu kupisz najsmaczniejszy chleb, bułeczki czy chałkę. Oto najlepsze piekarnie w Jeleniej Górze

Może wydawać się to dziwne, ale często trudno zdobyć smaczne pieczywo. Gotowce z supermarketów to nie to samo, co chrupiący bochenek wypiekany w tradycyjny sposób. Mieszkańcy Jeleniej Góry dobrze o tym wiedzą. Sprawdź, gdzie kupują najlepsze chleby i bułki.

pixabay