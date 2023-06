Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Jeleniej Górze. Sprawdź adresy w czerwcu 2023

Dowiedz się, gdzie się znajdują posiadające najlepszą ofertę lodziarnie w Jeleniej Górze. Bez wątpienia są przez wszystkich kojarzone z latem. W gorący, słoneczny dzień mogą okazać się najlepszym sposobem na ochłodę. Przenieś się do historii, by sprawdzić ich początki. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Jeleniej Górze.

Jak powstały lody? Pierwsze informacje o deserach zrobionych z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Również w Europie zajadali się tymi rarytasami nieliczni mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Z powodu konieczności pozyskiwania lodu z wysokich partii górskich były wykwintnym i rzadko spotykanym posiłkiem w formie dzisiejszego sorbetu. W czasach Renesansu odkryto, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z lodem i solą zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji. W Polsce najstarsza wzmianka o sorbetach pochodzi z XVII wieku. Po raz pierwszy przepis na zmrożony deser został umieszczony w 1783 roku w książce kucharskiej. W tamtych czasach przysmak ten był obecny jedynie na królewskim dworze, a po pewnym czasie na szlacheckich stołach.

Po wojnie zaczęto produkować lody na szerszą skalę. Lodziarze kręcili je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Podawane były na andrutach lub waflach. Pojawiły się również te na patyku. Lodziarnie w Jeleniej Górze powstawały w centrum i przy najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody dostępne były jedynie latem, dlatego też był to deser, na który czekano przez cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.

Obecnie lody robione są z proszku z dodatkiem konserwantów i wzmacniaczy smaku. Wciąż jednak można spotkać w Jeleniej Górze lodziarnie, w których podobnie, jak dawniej wykonuje się produkt z najwyższą starannością i dbałością o jakość, stosując przy tym tradycyjne receptury, oparte na naturalnych składnikach. Jeśli nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Jeleniej Górze, daj znać właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Szukasz dalej? Kliknij i sprawdź wszystkie lodziarnie w Jeleniej Górze

Jakie lody możesz zjeść w lodziarniach w Jeleniej Górze? Różnorodność tego popularnego deseru jest duża. W czasie kiedy gości u nas lato na każdym rogu widzimy lodziarnie posiadające w ofercie lody z automatu, włoskie oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Możemy też wybrać lody gałkowe. Kolejny deser to sorbety przyrządzane z wody i owoców.

Lody włoskie robione są z gotowych mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona. Podaje się je w formie stożka w waflu. W procesie produkcji zostają napowietrzone, a ich temperatura jest nieco wyższa niż innych lodów. Mają delikatną, kremową konsystencję. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale można też spotkać np. pistacjowe, malinowe, truskawkowe. A do tego możemy poprosić o polewę, także w różnych smakach. Lody amerykańskie mają kremową, miękką konsystencję, o wiele bardziej zwartą, a temperatura mrożenia jest niższa. Podawane są podobnie, w waflu w formie stożka. Nie stosuje się jednak napowietrzania w procesie produkcji. Z tego powodu nieco różnią się wyglądem od lodów włoskich, występują natomiast w podobnych smakach. Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety albo lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Są tak samo smaczne, jak te wykonane w sposób tradycyjny i na pewno są zdrowe.

To warto wiedzieć Szybka tarta limonkowa bez pieczenia. Poznaj najprostszy przepis na key lime pie

Które lody są najmniej kaloryczne? Gdy sięgamy po lody zastanawiamy się na pewno ile mają kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Możemy więc bez obaw spożywać je w upalne dni. Z pewnością najbardziej zdrowe są lody zrobione w domu. Przydadzą się do tego jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.

Ciasto malinowe "Pianka"