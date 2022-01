Turyści w Karkonoszach 100 lat temu. Jak zmieniła się moda na szlakach? Zobaczcie! Justyna Orlik

Karkonosze to najwyższe pasmo Sudetów, które rozciąga się od Przełęczy Szklarskiej na zachodzie do Przełęczy Lubawskiej na wschodzie. Nic dziwnego, że od lat cieszy się ogromną popularnością wśród turystów, którzy jeszcze przed wojną przyjeżdżali do Karpacza i Szklarskiej Poręby, żeby odwiedzić schroniska lub pozjeżdżać na nartach. Zobaczcie, jak zmieniała się moda na przestrzeni lat!