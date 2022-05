Turystka utknęła na ZAMKNIĘTYM szklaku w Kotle Łomniczki z urazem nogi. Interweniowało kilka zespołów ratowniczych

Kolejny majowy weekend skłonił turystów do wyruszenia na szlaki Sudetów Zachodnich. Zwiększona aktywność turystyczna, zimowe warunki w wyższych partiach gór oraz lekceważenie zakazów dotyczących zamkniętych szlaków wpłynęły jednak na zwiększoną liczbę interwencji ratowników GOPR Karkonosze.

Wypadek na szklaku w Kotle Łomniczki

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę w Kotle Łomniczki w okolicy Cmentarzyka Ofiar Gór. Poruszająca się w pobliżu zamkniętego szlaku kobieta doznała urazu nogi i nie była w stanie samodzielnie wydostać się ze stromego terenu. Na pomoc ruszyło jej kilka zespołów ratowniczych. Pierwszy z nich dotarł do poszkodowanej od góry, od strony schroniska Dom Ślaski. Po zabezpieczeniu medycznym i termicznym, ratownicy ewakuowali kobietę w noszach sked (przy pomocy technik linowych) około 300 metrów w dół w okolice "mostka" na Łomniczce. Później przetransportowano ją pieszo do schroniska, a stąd kontynuowano ewakuację samochodem.