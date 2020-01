Tutaj są same skarby! Koniecznie zobacz, co kryje Strażnica Walońska! [GALERIA]

Dziś oficjalne otwarcie Sudeckiego Festiwalu Minerałów w Lubaniu. [PROGRAM]

W co się bawić, w co się bawić? A może w poszukiwanie skarbów? Od 12 do 15 lipca w Lubaniu weekend z klejnotami, cudami natury i absolutnym brakiem nudy. Przed nami Sudecki Festiwal Minerałów.