Tygodniowy przegląd prasy 1.10.2023: Jelenia Góra, 24.09-30.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Do śmiertelnego wypadku doszło dzisiaj, 27 września na trasie pomiędzy Legnicą a Złotoryją. Około godz. 11:00 na drodze wojewódzkiej 364 samochód wypadł z drogi, uderzył w drzewo i zapalił się.

Do pożary w szpitalu w Gryfowie Śląskim w powiecie lwóweckim doszło dzisiaj, 27 września ok. godz. 13.00. Na oddziałach szpitalnych pojawił się gęsty dym. Natychmiast ewakuowano ponad stu pacjentów i personel medyczny. Pierwsi do akcji gaszenia pożaru ruszyli ratownicy medyczni z pogotowia ratunkowego, jak się okazało pracują także jako strażacy!

Wałbrzyska policja ustala szczegóły zajścia, do którego doszło 25 września 2023 w godzinach popołudniowych w okolicy przystanku autobusowego przy Mijance (ul. Wańkowicza) w dzielnicy Biały Kamień w Wałbrzychu. 61-letni mężczyzna został zraniony nożem, ranę tę miał zadać młody mężczyzna.