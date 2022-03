Tygodniowy przegląd prasy 13.03.2022: Jelenia Góra, 6.03-12.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Przegląd tygodnia: Jelenia Góra, 13.03.2022. 6.03 - 12.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

To kultowe atrakcje Karkonoskiego Parku Narodowego, które powinny znaleźć się na liście "must see" turystów, którzy przyjeżdżają w te strony. Zobaczcie, co warto zobaczyć i gdzie się wybrać. Pamiętajcie o odpowiednim przygotowaniu do zimowej wyprawy.

Turystyczny zawrót głowy na szlakach w Szklarskiej Porębie. Ten kurort górski charakteryzuje się pięknymi trasami, widokami i klimatem. Kamera Google Street View uchwyciła ich turystów podczas spacerów i napawania się urokami tej miejscowości. Zobaczcie sami!