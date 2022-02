Tygodniowy przegląd prasy 6.02.2022: Jelenia Góra, 30.01-5.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Przegląd tygodnia: Jelenia Góra, 6.02.2022. 30.01 - 5.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Polski Ład to szereg zmian podatkowych, które mniej lub bardziej przełożą się na pensje wielu Polaków. Większość podatników może jednak liczyć na to, że zmiany korzystnie wpłyną na ich pensje. O ile dokładnie? Sprawdziliśmy to za pomocą przygotowanego przez rząd specjalnego kalkulatora wynagrodzeń. Wyliczenia prezentujemy w galerii!

Czeskie Sněžné jámy i niemieckie Schneegruben to kotły polodowcowe występujące w Karkonoszach. Na ich szczycie znajduje się stacja przekaźnikowa. Wieża RTV ma wysokość 24 metrów. Ciekawostką jest fakt, że w 1960 roku wybudowano na obiekcie stację linii radiowych, co umożliwiło pokaz transmisji z igrzysk olimpijskich w Rzymie. Zobaczcie, jak pięknie może być tam zimą!