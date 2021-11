Tylko w weekend doszło do 94 interwencji straży miejskiej w Jeleniej Górze OPRAC.: Justyna Orlik

Zastanawiacie się, do jakich interwencji była wzywana straż miejska z Jeleniej Góry w dniach od 26 do 28 listopada? To blisko 100 zgłoszeń, które dotyczyły między innymi wykroczeń drogowych, spalania śmieci i skierowania pijanych do izby wytrzeźwień.