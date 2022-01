Uciekał przed drogówką i wpadł do rowu. 31-latek nie miał prawka

Policjanci z Komisariatu Policji w Karpaczu zatrzymali 31-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz o kierowanie bez uprawnień.

18 stycznia 2022 roku, około godziny 3.20 policjanci w Ścięgnach zauważyli pojazd marki Honda, którego kierujący na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. Kierowca jednak nie reagował na sygnały do zatrzymania i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim. Kierowca uciekając stworzył zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Został zatrzymany zaraz po tym, jak stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do rowu. Kierującym okazał się 31-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. W trakcie kontroli okazało się również, że auto którym się poruszał 31-latek nie było dopuszczone do ruchu. Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy.

Teraz za popełnione czyny odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.