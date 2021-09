Udawał pracownika wodociągów. Ukradł jeleniogórzance bizuterię wartą 3000 zł

Do zdarzenia doszło 14 września po godz. 12.00. Do mieszkania jeleniogórzanki zapukał mężczyzna, który podał sie za pracownika wodociągów. Pod pretekstem sprawdzenia ciśnienia wody, odwrócił uwagę pokrzywdzonej, a następnie ją okradł. Zabrał z jej mieszkania biżuterię o wartości 3000 zł.

Policjanci proszą wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na ten temat o kontakt z policją.

- Oszuści wykorzystują zaufanie do instytucji państwowych, podając się za ich pracowników lub funkcjonariuszy. Wykorzystują różne metody, aby osiągnąć cel. Nie tylko dzwonią do starszych osób, ale również wysyłają smsy z linkami do podejrzanych stron. Dlatego stosujmy w codziennym życiu zasadę ograniczonego zaufania do wszelkich nieznanych nam osób. Zarówno tych, które do nas telefonują, jak również pukających do naszych drzwi. Sprawdźmy dokładnie, czy na pewno reprezentują instytucję, za którą pracowników się podają. W tym celu możemy zadzwonić do tej instytucji i opowiedzieć o całej sytuacji- informuje podinspektor Edyta Bagrowska z KMP Jelenia Góra.