Ulica Konopnickiej w Jeleniej Górze 100 lat temu i w PRL-u. Ulica zmieniła się nie do poznania! Zobaczcie kultową ulicę na dawnych zdjęciach

Ulica Marii Konopnickiej w Jeleniej Górze 100 lat temu nazywała się Schildauerstrasse

Dziś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ulic w mieście. To ulica, która prowadziła do bramy Wojanowskiej. Jak podaje portal fotopolska.eu zmieniła charakter po tym, jak zapadła decyzja o rozebraniu obwarowań miejskich w II połowie XIX wieku. Z miejskich, dawnych fortyfikacji, przetrwała do naszych czasów tylko okazała brama, która zresztą została przeniesiona w inne miejsce i wieża bramna z kaplicą Świętej Anny.

W 1868 roku wmontowana została ona w kompleks zabudowań koszar przy ówczesnej ulicy Hospitalstrasse. W ostatnich latach brama Wojanowska została powtórnie wmontowana u wylotu M. Konopnickiej.

Studium historyczno - urbanistyczne 2002

- czytamy na portalu fotopolska.eu

to jedna z ładniejszych ulic Jeleniej Góry.

Niezmiennie przez lata, dziś, 100 lat temu i w PRL-u przyciąga turystów kawiarenkami, lodziarniami i pamiątkami. Krótki spacer od okolic Ratusza prowadzi aż do Bramy Wojanowskiej i Kaplicy Św. Anny.