Uratowali cukrzykowi życie w Szklarskiej Porębie. Zasłabł w nagrzanym aucie, więc wybili szybę

Piękną postawę zaprezentowali funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie asp. Robert Jaśkielewicz oraz post. Jakub Stasiuk zostali powiadomieni, że na jednym z przysklepowych parkingów, w pojeździe zaparkowanym w pełnym słońcu, znajduje się mężczyzna, który od pewnego czasu się nie rusza.

Mundurowi, widząc brak reakcji na jakiekolwiek bodźce oraz dostrzegając żółtą opaskę z napisem „Diabetic”, w związku z realnym zagrożeniem życia, podjęli decyzję o wybiciu tylnej szyby, aby móc otworzyć pojazd w celu udzielenia niezbędnej pomocy medycznej.

Mężczyzna oddychał, jednak nie można było nawiązać z nim logicznego kontaktu. Po zaopatrzeniu go przez pogotowie i wyrównaniu poziomu cukru sukcesywnie dochodził do siebie. 68-letek twierdził, iż przebywał w aucie od godziny ok.12.00 i nie pamięta dalszych okoliczności, w których się znalazł. Mężczyzna po konsultacji medycznej wrócił do miejsca zamieszkania.