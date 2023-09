Uratowali małe dziecko, stojące na dachu, kobietę z pożaru oraz pomogli podczas ewakuacji budynku

Mł. asp. Marcin Florkowski, kierownik Referatu Patrolowo Interwencyjnego KMP w Jeleniej Górze, wstąpił do Policji w 2013 roku oraz sierż. Piotr Sadowski, policjant Referatu Patrolowo Interwencyjnego KMP w Jeleniej Górze, wstąpił do Policji w 2021 roku

Funkcjonariusze jako pierwsi, przed przyjazdem straży pożarnej, dotarli na miejsce interwencji, gdzie według zgłoszenia przy krawędzi dachu budynku mieszkalnego miało stać kilkuletnie dziecko. Policjanci, aby dostać się na dach, wykorzystali uchylone skośne okno dachowe w jednym z mieszkań na ostatniej kondygnacji. Dziewczynka stała na gzymsie na krawędzi dachu, była zapłakana i przestraszona, bała się wykonać jakikolwiek ruch.

Mł. asp. Marcin Florkowski ryzykując ześlizgnięcie się i upadek z dużej wysokości ostrożnie zbliżył się do dziecka, w taki sposób, by go nie wystraszyć, a następnie w odpowiednim momencie chwycił dziecko w bezpieczny sposób. Przy asekuracji post. Piotra Sadkowskiego wraz z małoletnią dziewczynką wrócił do mieszkania przez okno dachowe.