Urzekające Karkonosze i Góry Izerskie w obiektywie Rafała Kotylaka. Te fotografie zachwycają [ZDJĘCIA]

Jest jedną z tych osób, która nie musi pracować. Dlaczego? Bo fotografowanie jest jego pasją. Wspomina, że nic tak nie koi jego nerwów, jak wschód słońca w górach. Do plecaka zabiera prowiant i aparat, a problemy zostawia na dole. "Góry pozwalają mi swobodnie oddychać, to moja mała dezercja z dzisiejszego świata, który wciąż wymaga od nas więcej i więcej" - tłumaczy fotograf. Jednocześnie Rafał Kotylak jest w nieustannym ruchu i ciężko go "złapać". Gonią go zlecenia lub bez reszty pochłania wędrowanie. Na wywiad umawialiśmy się kilkukrotnie, ale gdy wreszcie się udało, w jego głosie słychać było tylko spokój.

Skąd wzięło się to wyjątkowe połączenie fotografii z górami?

Od urodzenia jestem związany z tym regionem. Kilka lat przebywałem za granicą, ale zdecydowałam o powrocie do Piechowic. Staram się łączyć kilka pasji: fotografię, wędrówki po górach i miłość do natury. Z tym, że fotografia jest chyba wypadową pozostałych. Między innymi, dlatego powstają zdjęcia Karkonoszy, Gór Izerskich, Rudaw Janowickich, czy Gór Kaczawskich. Żeby dobrze je sfotografować, trzeba poświęcić na to naprawdę dużo czasu. Co roku staram się dołożyć trochę zdjęć, np. Gór Izerskich i nieustannie poszerzam galerię. To głównie zasługa miejsca, w którym mieszkam. Uwielbiam Karkonosze, które są piękne o każdej porze roku i oferują fotografowi nieskończenie wiele możliwości.