Uwaga! Modernizacja linii kolejowej na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba

Jak można przeczytać na tablicy informacyjnej, planowana jest modernizacja linii kolejowej na trasie biegnącej od miasta Jelenia Góra do miasta ukochanego przez turystów Szklarskiej Poręby. Przez renowację wspomnianej trasy, pociągi nie będą tamtędy kursować.

Czas trwania modernizacji

Okres w jakim mieszkańcy Jeleniej Góry i turyści zostaną odcięci od komunikacji kolejowej, to aż dwa najbliższe miesiące, czyli od 01 sierpnia bieżącego roku do końca września. Jest to bardzo długi czas i przede wszystkim gorący okres, ze względu na wzmożoną aktywność turystyczną.

Mieszkańcy Jeleniej Góry, nie kryją oburzenia tym faktem i wypowiadają się na grupach facebook'owych, w jasny sposób, że zaplanowanie takiej modernizacji na okres wakacyjny to zły pomysł.