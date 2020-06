Uwaga! Most graniczny na Izerze grozi zawaleniem! [ZDJĘCIA]

Most graniczny na rzece Izera grozi zawaleniem. Nadzór budowlany zamknął go, co oznacza, że nie ma możliwości przekraczania przez niego granicy polsko- czeskiej.

Idea odbudowy mostu z XVII wieku i utworzenia tutaj turystycznego przejścia granicznego zrodziła się w środowiskach turystycznych pod koniec lat dziewięćdziesiątych. W roku 2000 odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie w tej sprawie zainteresowanych stron - władz przygranicznych gmin: Szklarskiej Poręby i Kořenova. Turystyczne przejście graniczne zostało na nim oficjalnie otwarte 15 lipca 2005 roku. Na dzień dzisiejszy most jest w fatalnym stanie, a nadzór budowlany zamknął go, odbierając tym samym możliwość przekraczania w tym miejscu granicy. Potrzeba około miliona złotych na budowę nowego. Towarzystwo Izerskie z polskiej strony pilotuje działania. Czesi mają już gotowy projekt i Liberecki Kraj chce wyłożyć połowę kwoty. Póki co prosimy o zastosowanie się do zakazu. Kto dostanie bon turystyczny? Wideo