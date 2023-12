Uważaj przy sprzedaży mieszkania. Oszustwo na 100 tysięcy złotych Przemysław Kaczałko

Pixabay

W październiku ubiegłego roku w Jeleniej Górze doszło do oszustwa przy sprzedaży jednego z lokali mieszkalnych. Zainteresowani jego zakupem przekonali sprzedającą do złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia w akcie notarialnym, iż uregulowali całą należność w wysokości 450 tysięcy złotych. Okazało się, że do dzisiaj nie dopłacili 100 tysięcy złotych. Teraz za swój czyn odpowiedzą przed sądem, a grozić im może nawet do 8 lat pozbawienia wolności.