W 26 minut na Szrenicę! Możesz jeszcze wziąć udział Red Bull- Szybka Tura. Sprawdź szczegóły

Red Bull Szybka Tura – Wirtualne Wyzwanie to jedyne w swoim rodzaju zawody dla miłośników skitouringu, których celem jest dotarcie w jak najkrótszym czasie na nartach lub splitboardzie na szczyty Kasprowego Wierchu, Szrenicy lub Skrzycznego. Na każdego, kto zarejestruje swoją skiturową aktywność na segmencie wyznaczonym w aplikacji Strava i wypełni formularz na stronie wydarzenia, czeka nagroda gwarantowana. W tej chwili najlepszy czas na trasie wiodącej na Szrenicę to 26 minut i 11 sekund. Wyniki można rejestrować jeszcze do 20 marca 2022 r. Spróbuj swoich sił i weź udział w rywalizacji!

Równolegle trwają zapisy na zawody Red Bull Szybka Tura – Wyścig na Żywo, które odbędą się już 26 marca na Kasprowym Wierchu. Zadaniem uczestników będzie dotarcie na szczyt i zjazd z Kasprowego Wierchu w jak najkrótszym czasie. 30 minut po ich starcie na trasę wyruszy Andrzej Bargiel, który postara się wyprzedzić jak największą liczbę uczestników. W zawodach wystartować może każdy, kto ukończył 18 lat i uiścił opłatę startową.

