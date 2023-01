W "Glass Onion", filmie, który robi furorę na Netflixie, są akcenty karkonoskie. Zobaczcie, co oczarowało filmowców z Hollywood Alina Gierak

Daniel Craig jako detektyw Benoit Blanc w filmie "Glass Onion". Z tyłu rzeźby z huty Pacinek Glass FB Pacinek Glass, dzięki uprzejmości Netflix Zobacz galerię (21 zdjęć)

Oglądaliście na Netfixie film „Glass Onion” z Danielem Craigiem, Edwardem Nortonem i Kate Hudson? Film ma świetne recenzje i jest w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych. Są w nim akcenty karkonoskie. Możecie je sami obejrzeć i dowiedzieć się, co zachwyciło filmowców z Hollywood. My to już wiemy.